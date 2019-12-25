Абитуриенту на заметку: расписание Дней открытых дверей вузов Петербурга в 2025 году

Piter.tv собрал информацию о мероприятиях для будущих студентов-технарей, гуманитариев и медиков.

Выбирая вуз, абитуриенты и их родители хотят получить максимум информации о программах обучения, преподавателях и условиях поступления. Лучший способ сделать это — посетить Дни открытых дверей, где можно лично задать вопросы преподавателям, пообщаться со студентами и посмотреть университет изнутри. С наступлением весны вузы Петербурга снова приглашают будущих студентов на подобные мероприятия. Piter.tv узнал, когда и где будут проходить Дни открытых дверей в 2025 году, и на что следует обратить внимание при выборе учебного заведения.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Дни открытых дверей в СПбГУ – это отличная возможность ближе познакомиться с особенностями учебного процесса в одном из старейших университетов страны, встретиться со студентами и преподавателями, а также узнать все нюансы поступления в 2025 году.

Мероприятия пройдут с конца марта до конца мая для абитуриентов, желающих обучаться по программе среднего профессионального образования, бакалавриата и специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры (по направлению "Медицина").

Часть Дней открытых дверей пройдут онлайн. Также в рамках образовательных программ бакалавриата и специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры состоятся онлайн-презентации.

Чтобы посещение факультета прошло гладко, обязательно зарегистрируйтесь заранее. Вход осуществляется по документу, удостоверяющему личность.

Технические вузы:

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Во время ключевого мероприятия для абитуриентов, выбирающих вуз, курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также программы дополнительного образования, участники смогут ознакомиться с правилами приема, направлениями для поступления и задать интересующие вопросы представителям институтов и приемной комиссии.

Основной День открытых дверей в вузе состоится 27 апреля в Главном учебном здании (ул. Политехническая, дом 29). Для участия требуется регистрация. В течение весны отдельные мероприятия пройдут на каждом из факультетов офлайн с учетом предварительной регистрации и онлайн в группе ВК.

В паблике ВК "Политех Абитуриентам" собраны записи прямых эфиров Дней открытых дверей прошлых лет, а также архив фотографий с мероприятий. Вся информация о поступлении в университет доступна на сайте или в краткой презентации "Правила приёма 2025 года".

Помимо участия в Дне открытых дверей, можно посетить экскурсии по кампусу (необходима предварительная запись). Также абитуриенты могут совершить виртуальную прогулку над территорией Политехнического парка.

Университет ИТМО

На Дне открытых дверей в университете ИТМО абитуриенты получат возможность ознакомиться с различными факультетами, программами обучения, педагогическим составом и реализуемыми проектами, узнать всю необходимую информацию о правилах поступления, особенностях учебного процесса и студенческой жизни, и встретиться с действующими студентами, чтобы услышать их рассказы о повседневной университетской жизни, деятельности клубов и проводимых мероприятиях.

Вуз анонсировал очное мероприятие для будущих бакалавров: оно пройдет 23 марта в 12:00 в актовом зале по адресу: ул. Ломоносова, д.9 (требуется регистрация).

Отдельные Дни открытых дверей также пройдут в очном формате на Факультете технологического менеджмента и инноваций (30 марта, 12:00, Кронверкский пр., д.49. Регистрация откроется 17 марта) и на Мегафакультете трансляционных информационных технологий (27 апреля, 12:00, Кронверкский пр., д.49. Регистрация откроется 14 апреля).

СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

Будущие студенты ЛЭТИ смогут ближе познакомиться с университетом, его преподавательским составом и студентами. Планируется экскурсия по учебным аудиториям и научным лабораториям выпускающих кафедр. Абитуриентам предоставят возможность задать вопросы о различных образовательных программах вуза.

В 2025 году общий День открытых дверей в первом электротехническом состоится в очном формате 23 марта в 12:00 по адресу: ул. Профессора Попова, 5, корпус 5.

5 апреля 2025 года в 12:00 День открытых дверей СПбГЭТУ "ЛЭТИ" пройдет онлайн. Ссылка для подключения придет за день до мероприятия на почту абитуриентов.

Кроме того, каждый факультет организует отдельные Дни открытых дверей. Все мероприятия состоятся по адресу: ул. Профессора Попова 5, корпус 5.

Санкт-Петербургский Горный Университет

Чтобы абитуриенты и их родители могли лучше ознакомиться с материально-техническим оснащением лабораторий и аудиторий факультетов и кафедр, изучить предлагаемые образовательные программы и специальности, получить информацию о местах прохождения летней практики и возможностях дальнейшего трудоустройства выпускников, с 22 марта по 21 июня Санкт-Петербургский Горный Университет организует Дни открытых дверей всех факультетов.

Мероприятия будут проходить около 2-3 часов. Начало запланировано на 11:00, обязательна предварительная регистрация (пока она открыта только на Строительном факультете).

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП)

На Дне открытых дверей ГУАП можно узнать все о поступлении и обучении из первых уст (правила приема на 2025 год, обзор направлений подготовки и специальностей, встреча с преподавателями и студентами).

Основные Дни открытых дверей СПб ГУАП планируются 16 марта и 18 мая в 12:00 по адресу: ул. Ленсовета, 14. Абитуриенты смогут выйти с вузом на связь дистанционно 10 апреля в 16:00 в официальных группах ГУАП.

День открытых дверей для поступающих в магистратуру организуют 27 мая в 16:00 по адресу: ул. Труда, 8. Мероприятие проводится в очном и дистанционном форматах.

Дни открытых дверей институтов и факультетов СПбГУАП пройдут в период с 13 марта по 19 апреля (регистрация обязательна).

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

26 и 27 марта с 16:00 до 17:00 вчерашние школьники узнать о направлениях подготовки и специальностях, предлагаемых факультетами, пообщаться со студентами разных курсов, а также задать вопросы руководителям факультетов.

Кроме того, СПбГТИ (ТУ) предлагает экскурсии по своим факультетам. После предварительной регистрации абитуриенты могут посетить кафедры и лаборатории, увидеть учебный процесс и научные исследования изнутри.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ)

Мероприятия на 2-ой Красноармейской ул., д. 4, для абитуриентов архитектурного, автомобильно-дорожного факультета, факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте пройдут 29 марта в 14:00. Будущих студентов строительного факультета, факультета инженерной экологии и городского хозяйства, факультета экономики и управления и Института безотрывных форм обучения 12 апреля в 14:00.

На сайте вуза размещена ссылка для регистрации на любой из Дней открытых дверей. Также будет доступна прямая трансляция ВК.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)

В рамках Дней открытых дверей все желающие смогут ознакомиться с образовательным учреждением, посетить учебные помещения, пообщаться с преподавателями и студентами, а также получить ответы на любые интересующие вопросы.

Подробная информация о дате и месте проведения будет предоставлена позже. Предварительное расписание уже доступно на официальном сайте вуза.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Дни открытых дверей в СПбГУТ будут проводиться как в очном формате, так и онлайн. Прямые будут доступны в официальной группе абитуриентов ВК.

График проведения очных мероприятий по адресу: пр. Большевиков, 22, к.1, доступны на сайте вуза.

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

В рамках Дня открытых дверей по адресу: Двинская ул., д. 5/7, абитуриенты узнают, какой балл по ЕГЭ необходим для поступления на программы высшего образования, а также какой средний балл аттестата потребуется для зачисления на программы среднего профессионального образования, чтобы повысить свои шансы на поступление. Будущих студентов также проинформируют о спортивных секциях, действующих на кафедре физической культуры, стоимости проживания в общежитии и условиях проживания, а также о перспективах трудоустройства после завершения учебы в университете.

В 2025 году мероприятия пройдут 30 марта и 18 мая. Требуется предварительная регистрация в паблике ВК.

БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова

Пообщаться с представителями кафедр и предприятий можно в формате ярмарки факультетов 29 марта в 13:00 по адресу: 1-я Красноармейская ул., 1.

Посетить кафедры и задать вопросы абитуриенты смогут в формате экскурсий 17 мая (время начала утверждается).

Проход в Университет открывается за 30 минут до начала мероприятия, а закрывается — с началом мероприятия. Необходимо заполнить форму регистрации.

Гуманитарные вузы:

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

В ходе Дней открытых дверей абитуриентов познакомят со студенческой жизнью, научными исследованиями, творческими и спортивными мероприятиями, мерами социальной поддержки и условиями проживания в общежитиях. Вы будет предоставлена информация о карьерных возможностях, стажировках в партнерских организациях и вариантах трудоустройства.

День открытых дверей в главном корпусе СПбГУПТД состоится 28 марта в 17:00 по адресу: ул. Большая Морская, д. 18. 28 марта в 15:00 по адресу: ул. Ивана Черных, д. 4 (ст. м. Нарвская) запанирован День открытых дверей Высшей школы технологии и энергетики Университета ПРОМТЕХДИЗАЙН.

Мероприятия пройдут и в колледжах при СПбГУПТД – в инженерной школе одежды (26 марта в 17:00 по адресу: ул. Звездная, д. 7, к. 1), в колледже технологии, моделирования и управления (29 марта в 16:00 по адресу: ул. Цветочная, д. 8).

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)

Будущие студенты узнают обо всех образовательных программах вуза, различиях между уровнями образования, участии работодателей в учебном процессе, карьерных возможностях и студенческой жизни.

В очном формате День открытых дверей состоится 29 марта 2025 г. в 16:00 по адресу: наб. кан. Грибоедова, д. 30-32, литер А.

Информация о Днях открытых дверей факультетов СПбГЭУ со ссылками на регистрацию доступны на сайте вуза.

Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена

День открытых дверей для будущих педагогов состоится 29 марта в 13:00 (подробное расписание и программа будут опубликованы позднее).

График проведения дней открытых дверей факультетов и институтов вуза можно посмотреть в Календаре абитуриента. Для абитуриентов также открыты Канал в Telegram и Группа в ВК .

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ)

Дни открытых дверей будут проводиться в очной форме по адресу: улица Бухарестская, дом 22.

Вход в институт возможен при наличии паспорта и QR-кода. Рекомендуется заранее оформить заявку.

Музыкальное училище имени Н.А.Римского-Корсакова

День Открытых дверей состоится 25 Встреча с администрацией учебного заведения начнется в 18.00 в большом зале по адресу: Театральная площадь, переулок Матвеева, д. 1а, 2 этаж.

Регистрация не требуется.

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица

График проведения Дней открытых дверей в очном формате доступна на сайте (мероприятия ожидаются с 24 по 26 марта).

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Заведующие кафедрами и преподаватели ответят на все вопросы и помогут выбрать будущую профессию на Дворцовой набережной, дом 2. Мероприятия пройдут 22 марта в 16:00 и 19 апреля в 16:00. Для получения консультации по вопросам поступления в СПбГИК и работе подготовительных курсов нужно отправить запрос на электронную почту pk@spbgik.ru.

Мероприятия на факультетах пройдут в очном, дистанционном и смешанном форматах.

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)

Общеуниверситетский день открытых дверей для поступающих в бакалавриат и специалитет пройдет онлайн-формате в 12:00. Представители университета предоставят важную информацию о поступлении в 2025 году: сроки подачи документов, механизм работы приоритетов зачисления, льготы для победителей олимпиад и конкурсов, а также способы получения скидки на обучение. Дополнительно будет раскрыта информация о преимуществах целевого обучения и особенностях поступления на эту форму. Во время встречи у участников будет возможность задать любые интересующие вопросы.

Мероприятия на факультетах пройдут с марта по июнь в очном и дистанционном форматах.

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы

День открытых дверей по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры пройдет в очном формате 22 марта по адресу: 12-я линия В.О. д. 13, лит. А. Аналогичные мероприятия состоятся 26 апреля и 31 мая: ссылки на регистрацию опубликуют позднее.

Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева

День открытых дверей пройдет 12 марта в 16:00 в онлайн-формате для тех, кто планирует поступать на магистерские программы, а также на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция для получения второго высшего образования (ускоренная программа, заочное отделение). Ссылки на трансляции будут размещены позже. Все записи презентаций останутся доступными.

Задавать вопросы можно прямо во время прямого эфира или заранее, воспользовавшись специальной формой по ссылке.

Медицинские вузы:

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова (ПСПбГМУ)

День открытых дверей в Медицинском училище ПСПбГМ состоится 16 апреля. Кроме того, 13 и 14 мая ожидаются Дни открытых дверей по высшему образованию. Дополнительная информация будет доступна на официальном сайте университета.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

С 12 марта по 2 апреля 2025 года в Педиатрическом университете по адресу: Литовская ул., 2, состоится серия дней открытых дверей. Участники смогут узнать об особенностях поступления в вуз, ознакомиться с итогами предыдущей приемной кампании и получить ответы на волнующие их вопросы.

Чтобы сделать мероприятие более продуктивным, необходимо заранее отправить вопросы на электронную почту press@gpmu.org или в социальные сети с отметкой "День открытых дверей". Приемная комиссия предоставит ответы во время встречи. Прием вопросов продлится до 10 марта до 12:00.

Мероприятия пройдут в очном формате, регистрация для участия не требуется.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова

День открытых дверей состоится 27 марта в 13:00 в формате онлайн-трансляции на официальном Rutube-канале Университета. Во время трансляции можно задать интересующие вопросы в чате. Впоследствии запись будет размещена на официальном сайте.

Кроме того, ответы на многие вопросы размещены в Правилах приема и других материалах, опубликованных на сайте Университета в разделе "Абитуриентам".

Институт медицинского образования Центра Алмазова

Абитуриентов и их родителей приглашают на День открытых дверей 21 марта в 15:00 по адресу: Коломяжский пр., 21, чтобы узнать о карьерных перспективах будущей профессии, получить информацию о поступлении и напрямую пообщаться со студентами-алмазовцами.

Предварительная регистрация обязательна. Ссылка будет размещена позднее. Планируется онлайн-трансляция.

Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова

День открытых дверей состоится 22 марта в 11:00 в клубе Академии по адресу: Клиническая ул., д. 6. Регистрация не требуется.

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