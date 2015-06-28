Стало известно, как нерабочие дни повлияли на пассажиропоток в Петербурге

Несмотря на снижение, более половины численности населения города накануне воспользовались общественным транспортом.

Петербургским общественным транспортом в первый нерабочий понедельник воспользовались 3 млн 35 тыс. пассажиров. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на данные комитета по транспорту.

Неделей ранее показатель составлял 4 млн 441 тыс. человек. Количество пассажиров метро снизилось на 600 тыс., автобусов — на 250, троллейбусов и трамваев — 340 тыс.

В Пулково пассажиропоток снизился на 10 тыс. и составил накануне 49 тыс. пассажиров. На поезде из Петербурга уехали 36 тыс. человек (ранее была 41 тыс.). Пассажиропоток автобусного вокзала почти не изменился.

Ранее Piter.TV писал, как будет работать транспорт в эти дни.

Фото: Piter.TV