Стало известно, как будет работать метро Петербурга с 30 октября по 7 ноября

В комитете по транспорту рассказали, как будет работать петербургский общественный транспорт в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября.
Метрополитен
С 1 по 7 ноября метро будет работать по графику выходного дня. Это касается работы вестибюлей и графика движения поездов подземки. С подробной информацией о режиме работы вестибюлей можно ознакомиться на сайте метрополитена.
Городской и пригородный наземный транспорт
В субботу, 30 октября, наземный общественный будет работать по субботнему графику. С 31 октября по 7 ноября – по графикам работы воскресных дней. С 1 по 3 ноября автобусы маршрутов №18, 58, 81, 109, 109А, 113, 142, 162, и 335 будут работать по графику будних дней.
Также трамваи и троллейбусы "Горэлектротранса" изменят режим работы в локдаун.
Фото: Piter.TV
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