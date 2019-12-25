Стало известно, как будет работать метро Петербурга с 30 октября по 7 ноября

Метро будет работать по графику выходного дня.

В комитете по транспорту рассказали, как будет работать петербургский общественный транспорт в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября.

Метрополитен

С 1 по 7 ноября метро будет работать по графику выходного дня. Это касается работы вестибюлей и графика движения поездов подземки. С подробной информацией о режиме работы вестибюлей можно ознакомиться на сайте метрополитена.

Городской и пригородный наземный транспорт

В субботу, 30 октября, наземный общественный будет работать по субботнему графику. С 31 октября по 7 ноября – по графикам работы воскресных дней. С 1 по 3 ноября автобусы маршрутов №18, 58, 81, 109, 109А, 113, 142, 162, и 335 будут работать по графику будних дней.

Также трамваи и троллейбусы "Горэлектротранса" изменят режим работы в локдаун.

Фото: Piter.TV