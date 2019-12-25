Трамваи и троллейбусы "Горэлектротранса" изменят режим работы в локдаун

Электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.

В Петербурге трамваи и троллейбусы "Горэлектротранса" изменят режим работы в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Таким образом, электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня. Однако некоторые маршруты, которые работают по будням, не будут курсировать в локдаун: трамваи №№ 65,А и троллейбусы №№ 33, 34, 36.

Также автобусы "Пассажиравтотранса" изменят режим работы с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Piter.TV