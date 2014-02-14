Автобусы "Пассажиравтотранса" изменят режим работы с 30 октября по 7 ноября

Маршрут №115 вовсе не будет курсировать в нерабочий период.

Городские и пригородные автобусы "Пассажиравтотранса" изменят режим работы в период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Таким образом, автобусы будут работать по графикам субботы, а с 31 октября по 7 ноября – по графикам воскресенья. С 1 по 3 ноября маршруты №81, 142 и 162 будут работать по графикам будних дней. Маршрут №115 вовсе не будет курсировать в нерабочий период.

Ранее мы писали, что обанкротился перевозчик, который возит автобусы в Пулково.

Фото: Piter.TV