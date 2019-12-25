Обанкротился перевозчик, который возит автобусы в Пулково

За компанией закреплены два социальных маршрута – № 62, 156, но их закрыли в первую волну пандемии. Также за компанией были закреплены 4 коммерческих маршрута.

Арбитражный суд признал ООО "Пассажиртранс" банкротом. Решение опубликовали на прошлой неделе. Отметим, что истцом выступила компания ООО ТД "Скиф".

Компания "Пассажиртранс" есть в реестре коммерческих перевозчиков Петербурга. На сайте "Организатора перевозок" уточняется, что за ней было закреплено два социальных маршрута (№62, 156), которые закрыли в начале пандемии. А также 4 коммерческих маршрута, один из которых (К-39) возил пассажиров от метро "Московская" до аэропорта "Пулково-1".

Предполагается, что на эти направления пустят другие коммерческие и социальные маршруты.

Ранее мы писали, что с начала года в Петербурге арестовали 442 нелегальных такси.

Фото: Piter.tv