С начала года в Петербурге арестовали 442 нелегальных такси

Комитет по транспорту продолжает борьбу с нелегальными перевозчиками.

С начала этого года Межведомственная транспортная комиссия (МТК) провела 638 рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков в Петербурге. В результате проверок арестовали 501 транспортное средство, в том числе 442 такси. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

За пять лет специалисты пресекли деятельность более 10 нелегальных транспортных компаний. Сегодня в городе работает лишь один нелегальный перевозчик – ООО "АТП". Он работает на маршрутах К-174, К-190, К-222 и К-545А, развозя пассажиров от метро "Купчино".

Определить нелегального перевозчика можно по табличке "ЗАКАЗНОЙ" и работе зазывал на остановках. "Проезд в таком автобусе небезопасен". В пресс-службе добавили, что до конца года рейды будут проводиться чаще.

Также, как стало известно ранее, проверяют работу водителей общественного транспорта в Петербурге скрытые патрули ГИБДД.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха