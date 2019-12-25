В Петербурге скрытые патрули ГИБДД проверяют работу водителей общественного транспорта

В первую очередь рейды проходят в районах с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта.

В четырех районах Петербурга скрытые патрули Госавтоинспекции наблюдают за работой водителей общественного транспорта. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на странице в социальной сети ВКонтакте.

В первую очередь рейды проходят в районах с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта – Красногвардейский, Московский, Красносельский и Петроградский районы. Проверку осуществляют два экипажа ДПС на автомобилях без специальной цветографической окраски и сигнального громкоговорящего устройства. Один экипаж фиксируют нарушения и передает коллегам, которые в свою очередь останавливают водителей и оформляют административные протоколы.

Так, в четверг, 9 сентября, в Красногвардейском районе, на перекрестке шоссе Революции и проспекта Энергетиков, сотрудники ГИБДД выявили 9 водителей маршрутных транспортных средств, нарушивших правила дорожного движения. Было составлено 9 административных материалов.

Ранее Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО