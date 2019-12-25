В понедельник, 13 сентября, Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости, мониторинг которых будет проходить с сегодняшнего дня до 19 сентября.
Отмечается, что такие комплексы устанавливаются на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД по городу и области. Все адреса опубликованы в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра.
Всю информацию о нарушении направляют в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.
Ранее мы писали, что в ДТП с участием троллейбуса в Петербурге погиб водитель.
Фото: скриншот инфографики от комитета по транспорту; Pexels
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