Всю информацию о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передают в ЦАФАП.

В понедельник, 13 сентября, Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости, мониторинг которых будет проходить с сегодняшнего дня до 19 сентября.

Отмечается, что такие комплексы устанавливаются на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД ГУ МВД по городу и области. Все адреса опубликованы в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра.

Всю информацию о нарушении направляют в ЦАФАП. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации.

Ранее мы писали, что в ДТП с участием троллейбуса в Петербурге погиб водитель.

Фото: скриншот инфографики от комитета по транспорту; Pexels