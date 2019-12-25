В ДТП с участием троллейбуса в Петербурге погиб водитель

Погибшему было 49 лет.

Водитель "Мерседеса" погиб в результате ДТП с троллейбусом на проспекте Маршала Блюхера вечером 12-го сентября. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Авария произошла в 20 часов у дома №11. 49-летний водитель "Мерседеса" при неизвестных обстоятельствах потерял контроль над движением машины и врезался в заднюю часть троллейбуса, который ожидал "зеленого" сигнала на светофоре. В момент столкновения от троллейбуса отскочил металлический предмет, который попал в проезжающий мимо "Фольксваген".

Мужчина, который находился за рулем "Бенца С-200" скончался на месте от полученных травм.

Авария собрала серьезную пробку.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Оля Кузьмина, Константин Антонов