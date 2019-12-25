В Петербурге 35 троллейбусов оснастят современными аккумуляторами

Новые батареи позволят общественному транспорту сохранять маршрут даже при отключении электричества.

В Санкт-Петербурге стартовала модернизация электротранспорта. Компания "Лиотех", входящая в научно-производственный центр по разработке беспилотных авиационных систем, примет участие в обновлении аккумуляторных блоков троллейбусов. Контракт предусматривает оснащение 35 единиц транспорта батареями нового поколения.

Характеристики аккумуляторов, изначально созданных для беспилотной авиации, позволяют эффективно использовать их в городском наземном транспорте. Устройства обеспечивают троллейбусам возможность автономной работы до 35 км без подключения к электросети. Об этом сообщает

Срок службы аккумуляторов составляет до 7 лет, при этом сохраняется не менее 80% ёмкости. Устройства устойчивы к температурам от -40 до +45 °C, что повышает надёжность эксплуатации в любых климатических условиях и уменьшает число неисправностей и простоя техники.

Ранее сообщалось, что на Московском шоссе водитель "КамАЗа" улетел в кювет.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга