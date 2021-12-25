На Московском шоссе водитель "КамАЗа" улетел в кювет

На Московском шоссе произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
На 594-м километре трассы М-10 26 июня водитель грузового автомобиля "КамАЗ" съехал в кювет. На место происшествия выезжала дежурная смена спасателей Тосно, они отключили аккумулятор машины.
Управлявший фурой отказался от госпитализации, при этом информации о его состоянии нет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклист влетел в автобус в Красногвардейском районе Петербурга. По предварительным данным, байкер серьезно не пострадал.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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