На Московском шоссе водитель "КамАЗа" улетел в кювет

Управлявший фурой отказался от госпитализации.

На Московском шоссе произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На 594-м километре трассы М-10 26 июня водитель грузового автомобиля "КамАЗ" съехал в кювет. На место происшествия выезжала дежурная смена спасателей Тосно, они отключили аккумулятор машины.

Управлявший фурой отказался от госпитализации, при этом информации о его состоянии нет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклист влетел в автобус в Красногвардейском районе Петербурга. По предварительным данным, байкер серьезно не пострадал.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти