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На Московском шоссе водитель "КамАЗа" улетел в кювет
Сегодня, 20:47
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На Московском шоссе водитель "КамАЗа" улетел в кювет

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Управлявший фурой отказался от госпитализации.

На Московском шоссе произошло ДТП, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На 594-м километре трассы М-10 26 июня водитель грузового автомобиля "КамАЗ" съехал в кювет. На место происшествия выезжала дежурная смена спасателей Тосно, они отключили аккумулятор машины. 

Управлявший фурой отказался от госпитализации, при этом информации о его состоянии нет. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклист влетел в автобус в Красногвардейском районе Петербурга. По предварительным данным, байкер серьезно не пострадал.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дтп, московское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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