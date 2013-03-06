Мотоциклист влетел в автобус в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга произошла авария, рассказали очевидцы в социальных сетях.
Днем 26 июня на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов мотоциклист въехал в автобусный маршрут №295. В сторону Центрального района перекрывали несколько полос, на месте работали экстренные службы, пишет 78.ru.
По предварительным данным, байкер серьезно не пострадал, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый водитель Audi сбил пешехода на Арсенальной улице. У пациента зафиксировали переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы, груди и ушиб легких.
Фото: Telegram / Мегаполис
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