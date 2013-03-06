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Мотоциклист влетел в автобус в Красногвардейском районе
Сегодня, 16:59
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Мотоциклист влетел в автобус в Красногвардейском районе

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По предварительным данным, байкер серьезно не пострадал.

В Красногвардейском районе Петербурга произошла авария, рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Днем 26 июня на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов мотоциклист въехал в автобусный маршрут №295. В сторону Центрального района перекрывали несколько полос, на месте работали экстренные службы, пишет 78.ru. 

По предварительным данным, байкер серьезно не пострадал, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый водитель Audi сбил пешехода на Арсенальной улице. У пациента зафиксировали переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы, груди и ушиб легких. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: дтп, красногвардейский район
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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