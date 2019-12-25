Биолог рассказал, что лечение ковида плазмой признали устаревшим способом

Чумаков отметил, что по ошибке можно перелить пациенту возбудитель болезни, например, вирус иммунодефицита человека либо гепатит C и B.

Стало известно, что за два года пандемии лечение больных плазмой перестало быть эффективным. Способы лечения коронавируса усовершенствовались. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков в беседе с "360".

По словам Чумакова, это архаичный способ. Чаще лечение происходит благодаря моноклональными антителами, которые нейтрализуют вирус более специфически. Они также вводятся, как и плазма, однако нужна меньшая доза. Более того, нужды в переливании нет, потому что белки крови могут вызвать анафилактические явления.

Одна из сложностей лечения плазмой — это контроль запасов. Чумаков отметил, что по ошибке можно перелить пациенту возбудитель болезни, например, вирус иммунодефицита человека либо гепатит C и B. В отличие от плазмы, моноклональные антитела очищены от всего ненужного. Концентрация антител в них также намного больше, чем в плазме.

Ранее переливание плазмы не помогает при лечении критически больных коронавирусом. В клиническом исследовании участвовали более 2 тыс. человек с тяжелым течение болезни.

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