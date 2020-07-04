Переливание плазмы не помогает при лечении критически больных коронавирусом

В клиническом исследовании участвовали более 2 тыс. человек с тяжелым течение болезни.

Международная группы ученых провела исследование и выяснила, что переливание плазмы крови людей, которые переболели коронавиусом, не помогает при лечении критически больных COVID-19 пациентов. Статья опубликована в журнале Journal of the American Medical Association.

В клиническом исследовании приняли участие более двух тысяч человек с тяжелым течение болезни. В течение трех недель ученые наблюдали, выживут ли участники экспериментальной группы, которые получили две донорские единицы плазмы. Наблюдали ученые и за участниками контрольной группы.

Исследование было остановлено после того, как команда с вероятностью в 99% установила, что плазма крови переболевших не приносит пользы критически больным пациентам. Так, в экспериментальной группе уровень смертности составила 37%, а в контрольной – 38%.

При этом переливание плазмы помогло улучшить состояние 126 пациентов с ослабленным иммунитетом. Но исследователи отмечают, что выборка слишком мала для того, чтобы можно было прийти к определенным выводам.

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