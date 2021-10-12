В Минздраве заявили о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что юный возраст перестал быть страховкой от тяжелой формы COVID-19. Об этом он сказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Министр подчеркнул, среди всех заболевших около 12-13 процентов – это несовершеннолетние от шести до 17 лет. В целом за прошедшую неделю общее число пациентов по РФ увеличилось на 16 процентов.
Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Он добавил, в настоящее время среди регионов повышенной опасности, связанной с заболеваемостью COVID-19, отмечаются Оренбургская область, а также республики Татарстан и Башкирия. Мурашко отметил, что уровень вакцинации населения после действий властей субъектов РФ повысился.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости усилить готовности к различным эпидемиями.
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