Голикова призвала усилить готовность к эпидемиологическим угрозам

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости усилить готовности к различным эпидемиями. Об этом она сказала в ходе приветственного слова участникам международных учений команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий.
По словам Голиковой на важность усиления указала пандемия коронавируса, борьба с которой в настоящее время является одной из наиболее актуальных задач.
Для ее решения важно укреплять общее эпидемиологическое пространство, вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Заместитель председателя российского Правительства отметила, что сейчас невозможно обеспечить инфекционную безопасность, принимая меры только на национальном уровне. Вследствие этого, Россия оказывает помощь соседним странам, которые входят в Содружество Независимых Государств, а также государств Африки и Юго-Восточной Азии.
Ранее в Хакасии приняли решение об ужесточении ограничений из-за COVID-19.
Видео: Youtube/Роспотребнадзор
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все