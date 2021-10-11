Голикова призвала усилить готовность к эпидемиологическим угрозам

По словам вице-премьера, борьба с COVID-19 является одной из наиболее актуальных задач.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости усилить готовности к различным эпидемиями. Об этом она сказала в ходе приветственного слова участникам международных учений команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий.

По словам Голиковой на важность усиления указала пандемия коронавируса, борьба с которой в настоящее время является одной из наиболее актуальных задач.

Для ее решения важно укреплять общее эпидемиологическое пространство, вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Заместитель председателя российского Правительства отметила, что сейчас невозможно обеспечить инфекционную безопасность, принимая меры только на национальном уровне. Вследствие этого, Россия оказывает помощь соседним странам, которые входят в Содружество Независимых Государств, а также государств Африки и Юго-Восточной Азии.

Ранее в Хакасии приняли решение об ужесточении ограничений из-за COVID-19.

Видео: Youtube/Роспотребнадзор