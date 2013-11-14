Власти республики постановили пускать граждан в общественные заведения только при наличии у них сертификатов о вакцинации.

В Хакасии приняли решение об ужесточении ограничений из-за COVID-19. В частности, посетить заведения общественного питания, культуры и спорта теперь будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" заявил глава региона Валентин Коновалов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с COVID-19 на территории республики очень сложная. По словам Коновалова, свободными в медицинских учреждениях остаются около 100 коек.

Будет введено определенное ужесточение. В частности, в учреждениях общепита, культуры, спортивных учреждениях и некоторых других местах, где идет скопление граждан, теперь посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо, что человек в течение полугода переболел. Валентин Коновалов, глава Хакасии

Отмечается, что вопрос о внедрении QR-кодов в регионе пока нет. Для посещения указанных мест гражданам необходимо предъявить сертификаты о прохождении курса вакцинации в электронном или бумажном виде.

Ранее мы сообщали, что школы Воронежа переведут на дистанционное обучение. Кроме того, высшим учебным заведениям гороа также рекомендовано проводить лекции, практические занятия и лабораторные работы в онлайн-режиме.

Видео: ВК/Валентин Коновалов