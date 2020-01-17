Школы Воронежа переведут на дистанционное обучение

Вузам также рекомендуют перевести студентов на "удаленку".

Воронежские школы переводят на режим дистанционного обучения с 12 октября. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. Данная мера касается как учеников младших, так и старших классов.

Работодателям города рекомендуется перевести на дистанционный формат работы или отправить в оплачиваемый отпуск тех сотрудников, у которых есть дети, обучающиеся в 1-4 классах.

Также на "удаленку" переводятся все организации, которые занимаются образовательными программами и спортивной подготовкой.

Кроме того, высшим учебным заведениям рекомендовано проводить лекции, практические занятия и лабораторные работы в онлайн-режиме.

Отметим, за период пандемии в Воронежской области зарегистрировано 139 323 (+630 за сутки) заболевших коронавирусом. 114 195 (+340 за сутки) человек выздоровели, 6 117 (+35 за сутки) скончалось. Всего в регионе закончили курс вакцинации от COVID-19 756 176 человек.

Ранее вирусолог из США заявил, что коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году.

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