Вирусолог из США заявил, что коронавирус мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году

Шесть шахтеров вычищали помет летучих мышей в одной из пещер близ Юньнань и заболели пневмонией.

Американский вирусолог Джонатан Латэм заявил, что новый коронавирус мог за несколько месяцев эволюционировать в теле одного шахтера, который заразился родственным вирусом в 2012 году. Его слова передает издание Telegraph.

Специалист подчеркнул, в 2012 году в китайской провинции Юньнань у шести шахтеров было выявлено похожее на пневмонию заболевание. Трое из них позже скончались в медицинском учреждении, остальные проходили лечение в течение полугода. В этом же месте спустя год обнаружили вирус, похожий на COVID-19, пандемия которого бушует по сей день.

Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки. Джонатан Лэтэм, вирусолог

Он отметил, что образцы вируса, который был выявлен у работников шахты, были отправлены на исследование в Ухань, где в 2019 году впервые была зафиксирована вспышка COVID-19.

Ранее Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 в августе.

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