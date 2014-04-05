Жертвами инфекции за последний летний месяц стали около 50 тысяч россиян.

Росстат обнародовал данные о смертности от COVID-19 в августе. Согласно статистике профильного ведомства, около 50 тысяч человек скончались из-за инфицирования ковидом.Основной причиной летального исхода вирус стал в 38 603 случаях. Еще для 4 977 пациентов коронавирус только предполагается как основная причина смерти, но медикам требуется проводить дополнительные исследования для подтверждения этого диагноза.

Специалисты заметили, что порядка 1 254 россиянин скончались от осложнений или развития других болезней, появившихся в организме после заражения коронавирусом. В 4 555 эпизодов, согласно официальной информации, ковид стал сопутствующим заболеванием, но не сказался на смерти пациента.

Напомним, что месяцем ранее (статистика за июль) Росстат зафиксировал 50 421 случай смерти среди пациентов с ковидом. Росстат: коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек в России.

Фото: Piter.tv