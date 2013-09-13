Росстат: коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек в России

Летальность ковида составляет 5,1-5,9%

Росстат: коронавирус в июне стал основной причиной смерти 20 тысяч человек по стране. Соответствующие данные опубликованы 6 августа профильным ведомством. За первый летний месяц инфекция унесла жизни 23 372 пациентов. В 19 998 случаях диагноз был окончательно подтвержден, но в 3 374 случаях требуются дополнительные исследования.

Эксперты объяснили, что в 881 случае заразившиеся коронавируса погибли по другим причинам, но при этом инфекция оказала влияние на развитие имеющегося заболевания в организме человека. Еще 2 865 человек с положительным тестом на коронавирус умерли по другим причинам. Инфицирование никак не повлияло на летальный исход.

В настоящее время летальность COVID-19 по России за июнь составила 5,1-5,9% (в зависимости от методики подсчета). Если учитывать только случаи, когда ковид стал основной причиной гибели пациента, то следует говорить о показателе в 5,1%.

Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,06%.

Фото: Piter.tv