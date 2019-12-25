Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,06%

При этом с начала года потребительские цены выросли на 4,53%.

С 27 июля по 2 августа этого года Росстат зафиксировал дефляцию в 0,06%. Неделей ранее дефляция была нулевая.

Отмечается, что с начала этого года в России потребительские цены выросли на 4,53%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 2 августа сохранилась на уровне 6,5%.

Так, за прошедшую неделю цены снизились на плодоовощную продукцию. Морковь подешевела на 11,3%, а помидоры – на 7%. Однако за неделю подорожало печенье, стерилизованное молоко, соль, говядина, свинина и макароны.

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