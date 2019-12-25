Петербургский кайтсёрфер попросил переболевших коронавирусом сдать плазму

Сам спортсмен накануне сдавал плазму для одного тяжелобольного.

Петербургский чемпион мира 2009 года по кайтсёрфингу Пётр Тюшкевич попросил всех, кто переболел коронавирусом, сдать плазму.

Сам спортсмен накануне сдавал плазму для одного тяжелобольного. Тюшкевич отмечает, что пока нет вакцины, это самый эффективный метод лечения. Процедура сдачи плазмы при этом безопасная, неболезненная. В течение 40 минут врачи смогут взять 600 мл плазмы. Потеря крови при этой процедуре незначительная.

Каждый день кучу выздоровевших выписывают из больницы, и было бы клёво, если бы они могли тоже немного поделиться плазмой. Пётр Тюшкевич

Петербургского чемпиона мира по кайтсёрфингу вылечили от коронавируса в конце марта.

Фото: Instagram / petertyushkevich