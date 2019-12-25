Петербургского чемпиона мира по кайтсёрфингу вылечили от коронавируса

Спортсмену предстоит ещё долечиться дома.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что петербургского чемпиона мира по кайтсёрфингу Петра Тюшкевича вылечили от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Спортсмену предстоит ещё долечиться дома.

"КТ-легкие ещё так себе, но можно дома лечиться. Но вируса уже нет! Я пошел", —заявил Тюшкевич.

Напоним, что ранее отмечалось, что медики не знают, как лечить спортсмена. Одна половина врачей считает, что у заболевания вирусный характер, а это значит, что антибиотики не помогут. У Петра Тюшкевича также обнаружили пневмонию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии.

Фото:Instagram / petertyushkevich