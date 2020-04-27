Имплантат позволил парализованному писать текст со скоростью 90 символов в минуту

Нейрочип вживляется в часть коры мозга пациента, которая отвечает за исполнение точных и детальных действий, в том числе перемещений руки во время написания текста.

Американские ученые создали специальный интерфейс "мозг-компьютер", который может напрямую трансформировать мысли в печатный текст со скоростью примерно 90 символов в минуту. Нейропротез успешно подключили к мозгу парализованного человека. Статья опубликована в журнале Nature.

Интерфейс умеет считывать буквы, которые пациент рисует в уме. Протез опробовали на 63-летнем мужчине, который полностью парализован из-за травмы спинного мозга. Мужчина смог набирать сложные слова и предложения со скоростью 90 символов в минуту.

Нейрочип вживляется в часть коры мозга пациента, которая отвечает за исполнение точных и детальных действий, в том числе перемещений руки во время написания текста. Человек после установки чипа должен представлять, как он пишет на листе символ.

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Видео: YouTube / NPG Press