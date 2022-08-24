Американец вживил ключ от Tesla себе в руку, чтобы никогда его не потерять

Обладателем подкожной микросхемы стал 39-летний Брэндон Далали.

Американец вживил ключ от собственного электромобиля компании Tesla себе в руку для того, чтобы никогда его не потерять. Американские журналисты рассказали о том, что 39-летний Брэндон Далали является владельцем модели Tesla Model 3. Сейчас у него в руке находится два чипа, оба которых работают как ключи. Для использования требуется прислонить конечность с электроникой к стойке автомобиля. Мужчина отметил, что хотел таким обновлением лишь облегчить себе жизнь.

Стоит уточнить, что Брэндон Далали является участником тестовой группы, состоящей из ста добровольцев, тестирующих чипы от компании Vivokey. Фирма изготавливает микросхемы, которые покрываются биосовместимыми составами, вживляются в организм человека, а затем инкапсулируются (обрастают живой тканью). Когда американец рассказал о вживлении чипа в социальных сетях, то сразу же столкнулся с волной хейта. Многие уверены в том, что подобные процедуры предсказаны в священных книгах и связаны с темными культами и поклонениями нечистой силе.

Стоимость имплантов для Брэндона Далали, как участника волонтерской программы Vivokey, составила 300 долларов. При этом процедура по вживлению чипа была проделана рядовым мастером по пирсингу, который берёт за свои услуги 100 долларов.

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Фото и видео: CNN