Илон Маск: "мягкая" рецессия в США продлится пару лет

Американский эксперт прокомментировал вероятность конфликта между КНР и Тайванем.

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск дал прогноз по рецессии в США. В эфире YouTube-канала Full Send Podcast эксперт уточнил, что негативные процессы в стране продлятся "пару лет". Однако бизнесмен думает, что рецессия окажется достаточно мягкой. Миллиардер также допустил вероятность того, что в случае начала военных действий между Китаем и Тайванем, общество будет фиксировать рецессию в мировом масштабе.

Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию. Илон Маск, бизнесмен

Эксперт отметил, что вероятность о глобальной рецессии на планете существует, что вызывает у него тревогу.

Ракета-носитель SpaceX загорелась в ходе испытаний.

Фото и видео: YouTube / Full Send Podcast

