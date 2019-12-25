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Илон Маск: "мягкая" рецессия в США продлится пару лет
Сегодня, 7:38
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Илон Маск: "мягкая" рецессия в США продлится пару лет

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Американский эксперт прокомментировал вероятность конфликта между КНР и Тайванем.

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск дал прогноз по рецессии в США. В эфире YouTube-канала Full Send Podcast эксперт уточнил, что негативные процессы в стране продлятся "пару лет". Однако бизнесмен думает, что рецессия окажется достаточно мягкой. Миллиардер также допустил вероятность того, что в случае начала военных действий между Китаем и Тайванем, общество будет фиксировать рецессию в мировом масштабе.

Хотя подобные вещи достаточно трудно поддаются прогнозированию.

Илон Маск, бизнесмен

Эксперт отметил, что вероятность о глобальной рецессии на планете существует, что вызывает у него тревогу.

Ракета-носитель SpaceX загорелась в ходе испытаний.

Фото и видео: YouTube / Full Send Podcast
 

Теги: илон маск, рецессия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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