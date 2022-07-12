Ракета-носитель SpaceX загорелась в ходе испытаний

Илон Маск прокомментировал неудачную попытку взлета прототипа Super Heavy.

Ракета-носитель от американской космической компании SpaceX загорелась в ходе испытаний. Взрыв зафиксирован на стартовой площадке в Техасе. Известно, что тестирование прототипа Super Heavy, разработанного фирмой предпринимателя Илона Маска, произошло неудачно. За взрывом последовало сильное воспламенение объекта.Илон Маск отреагировал на ситуацию. Он заметил в собственном аккаунте в социальных сетях, что все пошло "не так уж хорошо". В настоящее время его команда оценивает ущерб.

В данном случае проблема произошла при тесте запуска двигателя с вращением двигателя Raptor. В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно. заявление бизнесмена

Напомним, что американский космический корабль многоразового использования Starship предназначен компании для совершения полетов на Марс. Он рассчитан на 100 человек. Прототипы уже несколько раз совершали тестовые полеты, возвращаясь на Землю. Все эти полеты происходили на текущий момент в пределах атмосферы планеты.

Илон Маск: рецессия в США неизбежно настанет.

Фото и видео: NASA