Илон Маск: рецессия в США неизбежно настанет

Глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что рецессия в США неизбежно настанет в какой-то момент времени. При этом экономического спада страны можно ждать уже в ближайшей перспективе. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в рамках своего видеовыступления на Катарском экономическом форуме.
Я думаю, рецессия неизбежно будет в какой-то момент времени. Касаемо того, наступит ли она в ближайшее время, - это скорее произойдет, чем нет.
Илон Маск, глава Tesla
Напомним, что 20 июня американский президент Джо Байден в понедельник заявил в беседе с журналистами о том, что не считает наступление экономической рецессии в стране неизбежным. Политика СМИ попросили прокомментировать высказывания многих аналитиков о том, что наступление рецессии весьма вероятно.
Маск: работники Tesla сократятся на 10% через три месяца.
Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum
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