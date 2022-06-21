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Илон Маск: рецессия в США неизбежно настанет

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Глава компании Tesla оценил негативные процессы в американской экономике.

Глава американской компании Tesla Илон Маск заявил, что рецессия в США неизбежно настанет в какой-то момент времени. При этом  экономического спада страны можно ждать уже в ближайшей перспективе. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в рамках своего видеовыступления на Катарском экономическом форуме.

Я думаю, рецессия неизбежно будет в какой-то момент времени. Касаемо того, наступит ли она в ближайшее время, - это скорее произойдет, чем нет.

Илон Маск, глава Tesla

Напомним, что 20 июня американский президент Джо Байден в понедельник заявил в беседе с журналистами о том, что не считает наступление экономической рецессии в стране неизбежным. Политика СМИ попросили прокомментировать высказывания многих аналитиков о том, что наступление рецессии весьма вероятно. 

Маск: работники Tesla сократятся на 10% через три месяца.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum
 

Теги: tesla, илон маск, рецессия, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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