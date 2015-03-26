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Маск: работники Tesla сократятся на 10% через три месяца

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Глава компании рассказал о новой схеме работе компании.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что штат постоянных сотрудников автомобильной компании Tesla сократится примерно на 10% через три месяца. Речь идет о работниках, которые имеют фиксированные объемы оплаты труда. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в рамках своего видеовыступления на Катарском экономическом форуме. 

Мы рассчитываем увеличить число работников, получающих почасовую оплату. В плане зарплаты мы очень быстро выросли, а в некоторых областях - даже слишком быстро.

Илон Маск, глава Tesla 

Далее Tesla рассчитывает функционировать по новой модели работы, в рамках которой две трети сотрудников будут получать почасовую оплату, а еще одна треть - ежемесячную.

Эксперты прокомментировали покупку соцсети Илоном Маском.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum

Теги: tesla, илон маск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Автомобильные новости,

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