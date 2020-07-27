Стало известно, как COVID-19 вызывает потерю обоняния

При попадании вируса в организм человека происходит поражение вспомогательных клеток обонятельного эпителия.

Ученые выяснили, как COVID-19 вызывает потерю обоняния. Об этом сообщает Naked Science.

Известно, что одним из первых симптомов коронавируса является потеря обоняния. Он стал важнейшим в диагностике болезней на ранних этапах. Высокая температура у больных бывает гораздо реже, чем потеря запахов и вкусов. При этом, британские отоларингологи указывают, что возвращается запах и вкус быстрее, чем при других вирусных инфекциях, которые поражают обонятельные нейроны.

Как только вирус попадает в организм человека, в нейронах гены не экспрессируются. Однако они активны в других клетках обонятельного эпителия – базальных и опорных. В данном случае они также играют вспомогательную роль. Базальные клетки задействованы как стволовые и обеспечивают восстановление эпителия после повреждений.

Ранее мы сообщили, что немецкие ученые доказали, что COVID-19 распространяется в радиусе восьми метров.

Видео: YouTube / Christy Risinger, MD