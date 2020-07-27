Немецкие ученые доказали, что COVID-19 распространяется в радиусе восьми метров

Распространению COVID-19 способствуют такие факторы на предприятиях, как низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха.

Немецкие ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) доказали, что COVID-19 распространяется в радиусе восьми метров. Об этом пишут "РИА Новости".

Исследование началось после вспышки коронавируса на мясокомбинате в земле Северный Рейн-Вестфалия. Ученые реконструировали произошедшие в мае вспышки COVID-19 и установили, что он передается от одного человека нескольким другим "в радиусе более восьми метров". Это происходит за счет кондиционера и циркуляции воздуха в охлаждаемом помещении.

Недавно в округе Гютерсло на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies заразились порядка 1,5 тыс. работников. Министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауман сообщил, что всего зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заражения.

Ранее мы сообщили, что университет Лагос создал новый способ биометрической идентификации.

Видео: YouTube / VOA News