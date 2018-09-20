Ученые полагают, что можно идентифицировать друг друга по смеху.

Университет Лагос создал новый способ биометрической идентификации. Об этом сообщает Naked Science.

Подобные выводы сподвигли их на создание новой биометрической системы защиты данных. Они считают, что их исследование актуально на данный момент, так как многие используют биометрическую идентификацию. Зачастую это сканирование отпечатков пальцев, сетчатки глаза, лица или идентификация по голосу.

Ученые отмечают, что любая черта человека может использоваться в качестве биометрического пароля. Однако, каждая из них поддается анализу, и мошенники могут использовать их своих целях.

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Видео: YouTube/ IDEMIA