Петербуржцев предупредили о снеге, ветре и гололедице во вторник

В Северную столицу вернулась непогода.

Во вторник, 5 февраля, в Петербурге ожидаются непростые погодные условия. Как сообщают сотрудники МЧС со ссылкой на ВГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сегодня днем ожидается снег и ветер.

Спасатели предупреждают автомобилистов о гололедице на дорогах и просят проявлять повышенную внимательность.

Неудобства доставит западный и юго-западный ветер. Его порывы будут достигать до 12 м/с. Столбик термометра 5 февраля опустится до минус 3 °С.

Ранее мы писали, что снеговики пикетируют у "дороги раздора" в Мурино.

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