Снеговики пикетируют у "дороги раздора" в Мурино

Композиция из акционеров призывает власть разобраться в вопросе с созданием дороги, устраивающей оба ЖК.

Снеговой десант высадился около "дороги раздора", соединяющей Новое Мурино и Новую Охту. Местные жители заметили, что на участке трассы неизвестные активисты поставили скульптуры, которые держат в руках плакаты с требованием разобраться в ситуации.

На транспарантах митингующих снеговиков обозначены лозунги: "Хватит говорить и обещать, от обещаний тротуар не появится", "Мы устали от ваших совещаний", "90 процентов ЖК Новое Мурино работает в СПб", "Долой дискриминацию по месту проживания", "Мы устали месить грязь, идя к остановке".

Напомним, что недавно в районе объявили о "Заминировании" школы. Правоохранительным органом удалось добраться до места инцидента только по неузаконенной трассе. Через официально предложенный властями путь служебные машины не смогли пройти.





Фото: активисты Мурино