В Петербурге изменится название остановочного пункта Мурино

Он будет называться "Новая Охта".

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров о переименовании железнодорожного остановочного пункта "Мурино" в остановочный пункт "Новая Охта". Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

Остановочный пункт переименован на основании Приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта от 31.05.2022 года. В ближайшее время будут завершены работы по внесению изменений в информационные сообщения для пассажиров, навигационную систему остановочных пунктов.

При этом проездные документы, включая абонементные билеты до указанного остановочного пункта, приобретенные до переименования, продолжают действовать до конца срока без ограничений.

Ранее стало известно, что за 5 месяцев пассажиропоток пригородных поездов СЗППК увеличился на 14%.

Фото: Telegram / Около Пейзажного парка