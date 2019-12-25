За 5 месяцев пассажиропоток пригородных поездов СЗППК увеличился на 14%

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на Витебском и Балтийском направлениях.

С января по май 2022 года "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" перевезла более 30 млн пассажиров, что на 14% превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Среднее количество перевезенных пассажиров в сутки составило более 199 тысяч человек. При этом максимальное число пассажиров в мае достигало 306 тысяч человек в сутки, что на 41% больше, чем показатель мая 2021 года.

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на Витебском и Балтийском направлениях. Финляндское, Балтийское, и Витебское направления стали самыми популярными у пассажиров.

Также между Петербургом и Москвой в июне назначили более 20 дополнительных рейсов.

Фото: Piter.tv