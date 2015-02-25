Между Петербургом и Москвой в июне назначили более 20 дополнительных рейсов

Они будут отправляться во второй половине дня.

Между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда в период с 1 по 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Всего в июне дополнительные поезда совершат более 20 рейсов. Они будут отправляться в вечернее и ночное время, а утром прибывать в город.

Из Петербурга в Москву отправятся следующие поезда: N55 — 6 июня, N209 — 11, 13, 16 июня, N233 — 17 июня, N255 — 2, 9, 11, 16 июня, N269 — 14 июня, N275 — 13 июня. Найти расписание поездов можно на сайте ОЖД.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что летом запустят дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой.

Фото: Piter.tv