Летом запустят дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой

Они будут курсировать все три летних месяца.

На лето назначаются дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Дополнительные поезда будут курсировать в июне, июле и августе. Из Петербурга поезд будет отправиться в 08:30 и прибывать в Сортавалу в 12:37. Отправление из Сортавалы в 20:18, прибытие в Санкт-Петербург в 00:05.

Для удобства пассажиров график движения "Ласточек" состыкован с графиком ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Также с 29 мая в Петербурге электрички переходят на летний график.

Фото: Telegram / Спб-Главный