Летом запустят дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой

На лето назначаются дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
Дополнительные поезда будут курсировать в июне, июле и августе. Из Петербурга поезд будет отправиться в 08:30 и прибывать в Сортавалу в 12:37. Отправление из Сортавалы в 20:18, прибытие в Санкт-Петербург в 00:05.
Для удобства пассажиров график движения "Ласточек" состыкован с графиком ретропоезда "Рускеальский экспресс".
Также с 29 мая в Петербурге электрички переходят на летний график.
Фото: Telegram / Спб-Главный
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