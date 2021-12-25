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Летом запустят дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой
Сегодня, 15:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Летом запустят дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой

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Они будут курсировать все три летних месяца.

На лето назначаются дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Сортавалой. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Дополнительные поезда будут курсировать в июне, июле и августе. Из Петербурга поезд будет отправиться в 08:30 и прибывать в Сортавалу в 12:37. Отправление из Сортавалы в 20:18, прибытие в Санкт-Петербург в 00:05.

Для удобства пассажиров график движения "Ласточек" состыкован с графиком ретропоезда "Рускеальский экспресс".

Также с 29 мая в Петербурге электрички переходят на летний график.

Фото: Telegram /  Спб-Главный

Теги: ласточка, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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