В Новой Охте заметили ласку

Животное пугливо выглядывало из сугроба.

В районе Новой Охты заметили белую ласку. Животное увидели в сугробе. Об этом сообщили в tg-канале "Безумный Питер".

Зверек пугливо выглядывал из-за горки снега. Однако многие горожане предположили в соцсетях, что это всего лишь игрушка.

В последнее время в Северной столице часто замечают диких животных. Под Новый год в черте города побывала рыжая лисичка, она бегала около Смольного.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак от бешенства.

Фото: Телеграм / Безумный Питер