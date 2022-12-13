В Новой Охте заметили ласку

В районе Новой Охты заметили белую ласку. Животное увидели в сугробе. Об этом сообщили в tg-канале "Безумный Питер".
Зверек пугливо выглядывал из-за горки снега. Однако многие горожане предположили в соцсетях, что это всего лишь игрушка.
В последнее время в Северной столице часто замечают диких животных. Под Новый год в черте города побывала рыжая лисичка, она бегала около Смольного.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак от бешенства.
Фото: Телеграм / Безумный Питер
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