В Ленобласти проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак от бешенства

Четвероногим поставят прививку отечественным препаратом "Рабикан".

Для домашних собак и кошек в 47-ом регионе проведут бесплатную вакцинацию. В качестве препарата выбрана отечественная разработка "Рабикан". Об этом сообщила пресс-служба Управления ветеринарии Ленобласти.

Прсиавить прививку своему четвероногому другу можно в ветеринарных государственных клиниках региона.

Специалисты утончили, что вакцинация рекомендована даже для тех животных, которые находятся на домашнем содержании и не контактируют с другими питомцами.

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