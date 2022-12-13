Полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело после убийства двух лосей

Было установлено, что днём 11 января четверо мужчин охотились. При этом на данный момент охота запрещена.

Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздно вечером 11 января в полицию обратился егерь. Он сообщил, что при объезде территории на опушке леса в районе поселка Невская Дубровка обнаружил два квадроцикла. Охотовед заподозрил, что транспорт может принадлежать браконьерам. На место оперативно выехали сотрудники полиции.

При прочесывании леса были обнаружены и задержаны четверо мужчин в возрасте от 36 до 49 лет. Там же нашли туши двух убитых лосей: самки и самца. При себе у задержанных были топоры и ножи для разделки туш. Всех четверых доставили в полицию для разбирательства. В ходе разбирательства было установлено, что днём 11 января мужчины охотились. При этом на данный момент охота запрещена.

По данному факту полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Один из охотников, 45-летний мужчина, дал явку с повинной, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан.

В ходе обысков по местам проживания браконьеров изъяты и направлены на экспертизу два ружья. Устанавливается причастность остальных участников охоты к отстрелу животных, а также к иным фактам браконьерства на территории Ленобласти.

Видео: МВД