Полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело после убийства двух лосей

Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Поздно вечером 11 января в полицию обратился егерь. Он сообщил, что при объезде территории на опушке леса в районе поселка Невская Дубровка обнаружил два квадроцикла. Охотовед заподозрил, что транспорт может принадлежать браконьерам. На место оперативно выехали сотрудники полиции.
При прочесывании леса были обнаружены и задержаны четверо мужчин в возрасте от 36 до 49 лет. Там же нашли туши двух убитых лосей: самки и самца. При себе у задержанных были топоры и ножи для разделки туш. Всех четверых доставили в полицию для разбирательства. В ходе разбирательства было установлено, что днём 11 января мужчины охотились. При этом на данный момент охота запрещена.
По данному факту полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Один из охотников, 45-летний мужчина, дал явку с повинной, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан.
В ходе обысков по местам проживания браконьеров изъяты и направлены на экспертизу два ружья. Устанавливается причастность остальных участников охоты к отстрелу животных, а также к иным фактам браконьерства на территории Ленобласти.
Видео: МВД
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все