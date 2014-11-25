В микрорайоне "Новая Охта" установят видеотерминал оплаты услуг ЖКХ

Терминал оборудован множеством функций: клиент имеет возможность связаться с консультантом "ЕИРЦ СПб" онлайн, передать показания счётчиков, произвести оплату счетов без дополнительной комиссии, отправить необходимые документы путём сканирования и печати справок прямо на месте.

Микрорайон Новая Охта получит новый видеотерминал для оплаты коммунальных услуг. Об этом стало известно из сообщения Единой информационной расчетной службы Санкт-Петербурга ("ЕИРЦ СПб"), пишет "Петербургский дневник".

До конца сентября планируется установить дополнительный терминал оплаты ЖКУ в здании торгового комплекса "Охтинский бульвар" по адресу проспект Маршака, д. 12, заявили в службе "ЕИРЦ СПб".

Стоит напомнить, что первая подобная точка оплаты появилась совсем недавно в торгово-развлекательном комплексе "Лиговъ". Во время открытия первого терминала вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин выразил мнение о значимости внедрения цифровых технологий в сферу жилищно-коммунальных услуг для улучшения сервиса и облегчения повседневных процедур жителям города.

Терминал оборудован множеством функций: клиент имеет возможность связаться с консультантом "ЕИРЦ СПб" онлайн, передать показания счётчиков, произвести оплату счетов без дополнительной комиссии, отправить необходимые документы путём сканирования и печати справок прямо на месте.

Такие возможности становятся доступными благодаря современному оснащению аппарата: экран с чувствительностью к прикосновениям, встроенная камера, лазерный принтер, сканирующее устройство и платёжный интерфейс. Вся аппаратура подключена к единой платформе расчетов "ЕИРЦ СПб", позволяющей сотрудникам видеть полную историю запросов пользователей.

Вся деятельность клиентов фиксируется автоматически: система сохраняет записи телефонных разговоров, содержание переписок и данные проведенных оплат.

Генеральный директор "ЕИРЦ СПб" Денис Шабарин подчеркнул удобство нововведений для горожан: "Мы предлагаем нашим пользователям удобный и прогрессивный метод коммуникации с нами, дополняющий традиционные способы взаимодействия. Мы стараемся совместить высокое качество обслуживания, к которому привыкли наши клиенты, с современными цифровыми решениями".

Дополнительно господин Шабарин упомянул, что проект планируют масштабировать, устанавливая подобные аппараты в крупных торговых комплексах и общественных пространствах Петербурга.

Фото: Telegram / Разумишкин