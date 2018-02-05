Появилось видео пожара в квартире в Новом Девяткино

В Новом Девяткино утром горела жилая квартира.

В районе Нового Девяткино утром пожарные тушили загоревшуюся жилую квартиру. Сообщается, что сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера около половины десятого утра.

Спасатели занимались ликвидацией огня в доме номер 6 по Арсенальной улице. Известно, что горело помещение во второй парадной на 14-этаже. Там располагается однокомнатная квартира. Сведений о пострадавших нет.

Местные жители отмечают, что из-за неправильной парковки машина экстренной службы могла не проехать. Если помощь пожарных понадобиться в данном районе в час пик, то вся проезжая часть будет занята машинами. Особенно петербуржцы опасаются за детский сад, к которому подобраться спасателям будет невозможно.

Видео: ВКонтакте/Девяткино оnline