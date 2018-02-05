На Гражданском проспекте девушка попала под машину, видео с места аварии

Девушку госпитализировали после столкновения с автомобилем.

Вечером 5 февраля на Гражданском проспекте на пешеходном переходе автомобиль наехал на девушку. Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

Как сообщают очевидцы Piter.TV, на регулируемом пешеходном переходе все автомобили остановились и пропустили пешеходов. Один из водителей на белой иномарке начал объезжать автобус и, не заметив красный сигнал светофора, наехал на девушку. В результате столкновения пострадавшая отлетела на несколько метров.

На эксклюзивных кадрах с места аварии можно увидеть молодую девушку, лежащую на заснеженном асфальте. Петербурженка одета в светлую куртку с капюшоном, серые штаны и бежевые ботинки. Вокруг нее толпятся люди, мужчины и женщины оказывают пострадавшей ПМП.

Очевидцы сообщают, что девушка быстро пришла в себя.

"Через минуту она пришла в себя, открыла глаза".

На видео можно заметить, что к пострадавшей подбежали очевидцы аварии и сразу позвонили в скорую помощь. Позже девушку госпитализировали. На данный момент данных о состоянии здоровья нет.

Видео: Piter.TV