В двух районах Петербурга встали трамваи

5 февраля сильного снегопада не выдержал трамвай, следующий по проспекту Энгельса.
Как сообщили очевидцы, "рогатый" транспорт сошел с рельс у дома 66 в сторону площади. В результате происшествия собирается пробка. Для движения автомобилей свободен только правый ряд.
Аварийная служба смогла оперативно вернуть трамвай на пути и возобновить движение.
Также в центре города, остановилось движение трамваев по улице Марата. Очевидцы сообщили, что общественный транспорт не может проехать из-за ДТП.
Причины случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.tv сообщал, что снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП.