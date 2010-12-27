В двух районах Петербурга встали трамваи

Количество ДТП в Северной столице продолжает расти.

5 февраля сильного снегопада не выдержал трамвай, следующий по проспекту Энгельса.

Как сообщили очевидцы, "рогатый" транспорт сошел с рельс у дома 66 в сторону площади. В результате происшествия собирается пробка. Для движения автомобилей свободен только правый ряд.

Аварийная служба смогла оперативно вернуть трамвай на пути и возобновить движение.

Также в центре города, остановилось движение трамваев по улице Марата. Очевидцы сообщили, что общественный транспорт не может проехать из-за ДТП.

Причины случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.tv сообщал, что снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП.