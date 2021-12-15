На проспекте Солидарности закроют движение из-за дорожных работ

Изменения будут действовать с 30 апреля по 2 мая.

На проспекте Солидарности закроют трамвайное движение на три дня. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Дорожные работы в зоне трамвайных путей пройдут с 04:50 30 апреля до 04:50 2 мая. В связи с этим трамваи изменят свой маршрут.

Трамвай №10 поедет от конечной станции "Река Оккервиль" по улице Дыбенко, затем выйдет на улицу Солидарности, улицу Коллонтай и далее до конечной "Улицы Передовиков". Трамвай №23 от "Реки Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и так далее. Стоит учитывать, что участок на Кондратьевском проспекте тоже закрыт.

Трамвай №7 проследует от станции "Река Оккервиль" по действующей трассе до конечной станции "Станция метро "Ладожская".

Фото: Piter.tv