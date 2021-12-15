  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Солидарности закроют движение из-за дорожных работ
Сегодня, 15:00
100
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Солидарности закроют движение из-за дорожных работ

0 0

Изменения будут действовать с 30 апреля по 2 мая.

На проспекте Солидарности закроют трамвайное движение на три дня. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса". 

Дорожные работы в зоне трамвайных путей пройдут с 04:50 30 апреля до 04:50 2 мая. В связи с этим трамваи изменят свой маршрут.

Трамвай №10 поедет от конечной станции "Река Оккервиль" по улице Дыбенко, затем выйдет на улицу Солидарности, улицу Коллонтай и далее до конечной "Улицы Передовиков". Трамвай №23 от "Реки Оккервиль" по улице Дыбенко, Дальневосточному проспекту и так далее. Стоит учитывать, что участок на Кондратьевском проспекте тоже закрыт. 

Трамвай №7 проследует от станции "Река Оккервиль" по действующей трассе до конечной станции "Станция метро "Ладожская".

Фото: Piter.tv

Теги: движение трамваев, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии