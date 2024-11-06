На улице Маршала Казакова временно остановили движение трамваев

Подозрительный предмет вызвал перекрытие трамвайных путей в Петербурге.

На улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге было временно приостановлено движение трамваев из-за работы специальных служб.

По словам свидетелей, на трамвайных путях был обнаружен подозрительный предмет. В связи с этим территория была оперативно оцеплена, а на рельсах в обоих направлениях разместили патрульные автомобили, которые перекрыли движение общественного транспорта. Пассажирам в трамваях объявляли об изменении схемы движения маршрутов. На участке образовался затор, связанный с невозможностью проезда по улице Маршала Казакова.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в ходе проверки выяснилось, что обнаруженный предмет представляет собой детский квадрокоптер. Опасных или взрывных устройств выявлено не было. В учреждении "Организатор перевозок" проинформировали, что из-за перекрытия участка пять остановок по трассам трамвайных маршрутов № 56 и № 60 временно не обслуживались, а маршруты были скорректированы.

Спустя несколько минут после сообщения об изменении схем движения в "Организаторе перевозок" уточнили, что трамвайное движение полностью восстановлено и маршруты № 56 и № 60 следуют по действующим трассам.

Фото: freepik (wirestock)