Движение трамваев ускорят на Дальневосточном проспекте
Сегодня, 11:58
В частности, завершена модернизация светофоров на трех перекрестках.

На Дальневосточном проспекте планируют ускорить движение трамваев. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга. 

В частности, завершена модернизация светофоров на трех перекрестках с улицами Новоселов, Тельмана и Крыленко. Также установлены Г- и П-образные опоры, заменены дорожные контроллеры, координирующие транспортные потоки, и смонтировано оборудование связи. 

Обновленные регулировщики создадут "зеленую волну" для движения общественного транспорта. 

"Зеленая волна" рассчитывается под определенную среднюю скорость общественного транспорта: к моменту его подхода к светофору включается зеленый сигнал, благодаря чему транспортное средство может ехать без задержек. Это позволяет повысить скорость движения, сокращает время остановки общественного транспорта на перекрестках, способствует сокращению числа ДТП. 

Пресс-служба петербургского комтранса 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские депутаты предложили изменить работу камер фиксации остановок. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

