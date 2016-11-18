Движение трамваев ускорят на Дальневосточном проспекте

В частности, завершена модернизация светофоров на трех перекрестках.

На Дальневосточном проспекте планируют ускорить движение трамваев. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

В частности, завершена модернизация светофоров на трех перекрестках с улицами Новоселов, Тельмана и Крыленко. Также установлены Г- и П-образные опоры, заменены дорожные контроллеры, координирующие транспортные потоки, и смонтировано оборудование связи.

Обновленные регулировщики создадут "зеленую волну" для движения общественного транспорта.

"Зеленая волна" рассчитывается под определенную среднюю скорость общественного транспорта: к моменту его подхода к светофору включается зеленый сигнал, благодаря чему транспортное средство может ехать без задержек. Это позволяет повысить скорость движения, сокращает время остановки общественного транспорта на перекрестках, способствует сокращению числа ДТП. Пресс-служба петербургского комтранса

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга